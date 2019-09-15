также в разделеПолитика
Гончарук: Кабмин планирует постепенно уменьшать налоги 28
Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год 33
Стали известны детали визита президента Словакии в Украину 37
Президент Словакии посетит Украину 16
В ГПУ назвали причину закрытия дела против Кузьмина 119
Политический эксперт Глеб Ляшенко: Кучма подставляет Украину перед мировым сообществом и нашими гражданами, которые хотят мира 160
Зеленский, Богдан и Филатов продегустировали пиво в Днипре 139
Волкер прокомментировал возможность выборов на Донбассе 39
Баканов выступил против ликвидации «экономического» отдела в СБУ 36
Зеленский: Мост в Днипре открыт, и открыт вовремя 50
Вакарчук раскритиковал решение Рады об увольнении ЦИК 31
Президент наложил вето на новый Избирательный кодекс 31
Климкин объяснил суть формулы Штайнмайера 58
США назвали главное условие для проведения выборов в ОРДЛО 400
Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА 59
Премьер: Украина готова к газовым переговорам с Россией и ЕС 67
Денисова: Работа по освобождению пленников Кремля продолжается 52
Гончарук назвал успешную Украину лучшим ответом на агрессию РФ 20

Ветированный президентом Владимиром Зеленским новый Избирательный кодекс будет пересматриваться.

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от партии Слуга народа Александр Корниенко.

«У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной… Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать», — отметил Корниенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги