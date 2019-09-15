Ветированный президентом Владимиром Зеленским новый Избирательный кодекс будет пересматриваться.
Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от партии Слуга народа Александр Корниенко.
«У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной… Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать», — отметил Корниенко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.
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