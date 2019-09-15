Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки к участникам очередной акции протеста, на которую вышли десятки тысяч человек.
Об этом сообщает Reuters.
Столкновения протестующих с правоохранителями произошли возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.
Митинг проходит вопреки запрету полиции. Протестующие собрались возле британского консульства с требованием защитить их.
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