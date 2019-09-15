также в разделеМир
В Германии протестировали двухместное воздушное такси 14
Кремль грозит сбивать израильские самолеты в Сирии 20
В России выразили обеспокоенность из-за судна ВМС США в Черном море 22
Возле США формируется новый ураган 17
Трамп сообщил об уничтожении сына Бен Ладена 36
В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и противниками 17
Экс-премьер Великобритании не исключил нового референдума по Brexit 22
В РФ заявили об окончании войны в Сирии 71
Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США 30
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 47
Стало известно, кто возглавит дипломатию ЕС вместо Могерини 40
Суд отменил решение ЕС о допуске «Газпрома» к газопроводу OPAL 58
В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы» по подозрению в шпионаже 36
Елизавета II подписала закон о недопущении жесткого «Брекзита» 55
Макрон приедет в Москву на 75-летие Дня победы 42
Во Франции из-за рекордной жары умерли почти 1500 человек 33
Британская Палата лордов поддержала перенос Brexit 34
Маск говорит, что не дарил Лукашенко «Тесла» 42

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки к участникам очередной акции протеста, на которую вышли десятки тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

Столкновения протестующих с правоохранителями произошли возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

 

Митинг проходит вопреки запрету полиции. Протестующие собрались возле британского консульства с требованием защитить их.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги