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Сутки на Донбассе: 22 обстрела, восемь раненых 15

За сутки, 14 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно — минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики осуществляли обстрелы украинских военных неподалеку Новотроицкого, Водяного, Каменки, Богдановки, Лебединского, Опытно, Новолуганского, Новотошковского, Южного, Гладосово.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, стреляли вблизи Авдеевки, Новогнатовки, Зайцева и Новолуганского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, стреляли вблизи Авдеевки, Новогнатовки, Зайцева и Новолуганского.
ForUm

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