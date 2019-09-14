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На Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС из автоматических гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, ручных противотанковых гранатометов.

В частности, боевики нарушили перемирие вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытно, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика и вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций из минометов, стрелкового оружия, автоматических гранатометов.

Так, боевики обстреляли украинских военных в районе Зайцево, Майорска, четыре раза неподалеку Новгородского, Новолуганского, возле Хутора Свободного применили противотанковый ракетный комплекс.
ForUm

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