14 сентября Православная Церковь празднует церковное Новолетие - начало церковного года или начало индикта.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Константинопольское летоисчисление начиналось с 1 сентября 312 года.

В этот день отмечали память о победе, которую император Константин одержал над римским императором Максентием. После битвы Константин даровал христианам свободу вероисповедания.

В 325 году на первом Вселенском Соборе решили отмечать в этот день церковное Новолетие. После принятия христианства на Руси до XV века год начинался с марта - с 1 марта вели начало года все древние русские летописцы.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».

В последний раз чин летопроводства был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра. Петр I издал указ о переносе начала гражданского нового года на 1 января.

С 1 января 1700 года чин летопроводства не совершался. Праздник церковного Новолетия соединяется с праздничной службой в честь преподобного Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.