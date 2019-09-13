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Капелланы получат дополнительную премию за фактически отработанное ими время в местах расположения воинских частей на линии боевого соприкосновения.

Фото: УПЦ

Согласно решению Министерства обороны Украины, дополнительное премирование капелланов, выполняющих свое пастырское служение в зоне ООС, будет осуществляться с 1 августа, сообщается на сайте Ultima Ratio.

«С целью обеспечения надлежащей социальной защиты военных священников (капелланов), которые во время выполнения своих обязанностей осуществляют деятельность непосредственно в местах расположения воинских частей (подразделений) на линии боевого соприкосновения на глубину ротних опорных пунктов первого эшелона обороны в районе проведения операции Объединенных сил, Министром обороны Украины принято решение относительно дополнительного премирования военных священников (капелланов) исходя из 200 процентов должностного оклада за фактически отработанное ими время в местах расположения воинских частей (подразделений) на линии боевого соприкосновения на глубину ротних опорных пунктов первого эшелона обороны начиная с 01 августа 2019 года», – говорится в сообщении.

Таким образом, выплата премий будет осуществляться только за фактически отработанное время на «передовой».
ForUm

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