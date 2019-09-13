Депутаты от партии «Слуга народа» зарегистрировали в парламенте законопроект, позволяющий легализовать миллионы единиц огнестрельного оружия, которое незаконно находится на руках украинцев. Документ внесен в повестку дня нынешней сессии. Остается только надеяться, что нардепы примут его без промедлений, что положит конец серому оружейному рынку, процветающему в стране.

Ситуация с нелегальным оборотом оружия в Украине достигла критической отметки. По данным Министерства внутренних дел, на территории нашей страны незаконно обращаются более 3 миллионов единиц нарезного оружия.

Эксперты считают, что цифра намного больше – на руках у украинцев около 5-6 миллионов незарегистрированных «стволов». Как результат, криминальная статистика зашкаливает от количества преступлений с применением оружия. Серый оружейный рынок процветает. И все потому, что у нас отсутствует закон об оружии. В стране действуют «оружейные» инструкции МВД, принятые еще в конце 90-х годов и не соответствующие сегодняшнему дню, особенно с учетом аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Еще в 2014 году депутатами был разработан законопроект об оружии и боеприпасах, но он так и не был рассмотрен, а в 2019 году и вовсе отозван. Пытались украинцы достучаться с оружейной проблемой и до президента. На сайт главы государства уже дважды подавались соответствующие петиции. Одна из них была направлена президенту Петру Порошенко, но он отказал в ее рассмотрении. 22 мая была подана вторая петиция уже президенту Владимиру Зеленскому.

Инициировал ее глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Он призвал главу государства обеспечить гарантированное Конституцией неотъемлемое право граждан на защиту собственной жизни, здоровья, имущества и жизни других людей, в том числе с применением оружия самозащиты. Он считает необходимым от лица президента инициировать среди первоочередных рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

Учайкин подчеркивает, что сегодня, вопреки требованиям Конституции, порядок оборота гражданского оружия в Украине установлен не законом, а подзаконными актами. «Отсутствие же надлежащего правового регулирования и единых для всех правил владения и использования гражданского оружия лишает именно законопослушных граждан действенного средства защиты своей жизни и здоровья от преступных посягательств. В то время как, при фактическом отсутствии реального контроля, преступники имеют неограниченный доступ к любому оружию. Владение гражданским оружием, в частности, короткоствольным для самозащиты, должно быть в конце концов урегулировано соответствующим современным Законом «Об оружии», который установит одинаковые для всех четкие, но в то же время жесткие правила, и станет основой для правового регулирования сферы общественной и национальной безопасности, устранит пробелы законодательства и восстановит конституционный правопорядок в сфере обращения существующего оружия. Оборот оружия в Украине должен быть упорядочен, а порядок - это Закон! Указанная законодательная инициатива прогнозируемо приведет к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны, поможет эффективно решать проблему оборота неучтенного оружия», - отмечается в петиции.

Она набрала 25 тысяч голосов не так быстро, как предыдущая.

Но и новый президент ее не поддержал. Мол, позволять гражданам носить и применять нарезное короткоствольное огнестрельное оружие - преждевременно. Зеленский сослался на Конституцию, которая декларирует наивысшей социальной ценностью - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

«Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность, и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», - говорится в ответе президента.

Учайкин считает, что этот ответ - не по содержанию петиции. «Там не шла речь о легализации оружия. Мы считаем, судя по ответу, что Владимир Александрович не был ознакомлен с содержанием петиции. Думаю, что у главы государства нет возможности ознакомиться с каждым посланием. То, что получилось в результате, это – некачественная работа исполнителей. Кстати, такая же петиция была подана на имя президента Петра Порошенко. Он ее саботировал (это был сознательный и ошибочный шаг Порошенко): отправил нас в конституционные комиссии, а, что касается самого закона, отметил, что это - прерогатива парламента. Кстати, до этой петиции было около 20 обращений от глав областей и к президенту, и к премьеру, и к спикеру парламента, дабы принять закон об оружии. Но лобби от МВД не давало это сделать. В стране был выбран новый президент, и мы решили подать новую петицию», - рассказал Учайкин.

Новый закон об оружии от «Слуг народа»

Партия «Слуга народа» в своей предвыборной программе четко заявляла, что обязуется законодательно решить вопрос оборота оружия в стране. Поэтому вполне закономерно, что депутаты от пропрезидентской партии Игорь Фрис и Александр Матусевич подали в парламент соответствующий законопроект (№1222).

Документом предусматривается создание в Украине Единого государственного реестра гражданского оружия. Держателем Реестра оружия определено Министерство юстиции.

Как отмечается в законопроекте, учет гражданского оружия - это комплекс мероприятий, которые заключаются во внесении сведений в Реестр оружия, их накоплении, обобщении, хранении и передаче информации о зарегистрированном гражданском оружии, ее владельцев и пользователей; проверке документов, которые являются основанием для осуществления регистрации; проверке отсутствия каких-либо обременений по данным Государственного реестра обременений движимого имущества; сверке и, при необходимости, исследовании идентификационных номеров оружия и осмотре оружия; внесении других сведений в Реестр оружия, предусмотренных порядком его ведения, который устанавливается Кабинетом министров.

В документе определяются категории гражданского оружия и боеприпасов. Так, первая категория в гражданском обороте - пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента до 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон «Флобера» калибра до 4,5 мм и боеприпасы к нему; газовое оружие; луки и арбалеты с силой натяжения тетивы не более 40 кг; другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте. Вторая категория - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента более 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон «Флобера» калибра более 4,5 мм и боеприпасы к нему, луки и арбалеты, не отнесенные к первой категории. Третья категория - длинноствольное огнестрельное нарезное, комбинированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Четвертая категория - короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему; короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боеприпасами, снаряженными эластичными метательными элементами менее смертельного действия и боеприпасы к нему.

Регистрации подлежит гражданское оружие второй, третьей и четвертой категории.

Граждане Украины, достигшие 16 лет, и юридические лица, руководителями которых являются совершеннолетние лица, имеют право приобретать в собственность и отчуждать гражданское оружие и боеприпасы первой категории. Граждане Украины и юридические лица имеют право приобретать в собственность и отчуждать гражданское оружие и боеприпасы второй, третьей и четвертой категории на основании разрешительного документа. Право собственности на гражданское оружие второй, третьей и четвертой категорий, его основные части и боеприпасы приобретается исключительно при наличии разрешительного документа.

Использование оружия без внесения сведений в Реестр оружия запрещается.

Граждане получают право на приобретение гражданского оружия второй, третьей и четвертой категории после получения ими права владельца оружия соответствующей категории. В удостоверении указывается информация о владельце, а также отмечается категория (категории) оружия, которое человек вправе приобрести в собственность. Удостоверение владельца оружия выдается сроком на 5 лет.

Для приобретения оружия первой категории удостоверение владельца оружия не требуется.

Право на получение разрешительного документа второй, третьей и четвертой категории имеют дееспособные, психически здоровые граждане, не имеющие судимостей, в частности, за преступления против основ национальной безопасности Украины; тяжкие и/или особо тяжкие умышленные преступления против жизни или здоровья лица, независимо от квалификации по статьям Уголовного кодекса; преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности; преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Граждане, которые намерены приобрести оружие впервые, должны пройти курсы подготовки владельцев оружия, и после их окончания предоставить соответствующую справку в орган Национальной полиции.

Граждане, которые имеют свидетельство соответствующей категории, имеют право постоянно хранить оружие и боеприпасы к нему по месту своей регистрации или по месту жительства. Оружие второй, третьей и четвертой категории, при отсутствии его владельца по месту хранения оружия, должно храниться в сейфах для предотвращения доступа к нему посторонних лиц.

Граждане, имеющие разрешение соответствующей категории на оружие и боеприпасы, имеют право на их ношение.

Право собственности на оружие и боеприпасы может быть временно ограничено только на основании мотивированного решения суда. После прекращения действия разрешительного документа, все имеющееся оружие и боеприпасы соответствующей категории подлежат изъятию у владельца на основании мотивированного решения суда в порядке, определенном для платного изъятия имущества.

Лица, имеющие право владеть и пользоваться оружием, имеют право применять оружие: для защиты себя или других лиц от уголовных правонарушений или покушения на их совершение; для защиты своего имущества и/или имущества других лиц от уголовных правонарушений или покушения на их совершение; для задержания лица, совершающего уголовное преступление, или непосредственно после совершения уголовного преступления или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении; для защиты от нападения животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью людей, или немедленного предотвращения реальной угрозы такого нападения.

В помещениях и на территории государственных предприятий, учреждений и организаций, которые определены Кабинетом министров, действуют зоны, свободные от оружия.

Принять нельзя откладывать

Георгий Учайкин считает принятие закона об оружии первостепенной задачей, которая позволит вывести из «тени» оборот оружия в стране.

«Украина - единственная страна в Европе, которая не имеет соответствующего закона. У нас есть только подзаконные нормативные документы, в том числе приказ №622 от 1998 года. Он не только устаревший и не решат всех вопросов, он еще противоречит Конституции Украины. В статье 92, в седьмом пункте, говорится, что любой объект собственности – законный, а оружие является собственностью, поэтому оно не должно быть исключением. В течение 28 лет независимости всегда пытались протянуть законы, которые исключают легализацию оружия. Министерство внутренних дел скрывает этот вопрос в комитетах Верховной Рады. В такой способ остается монопольным игроком на рынке, строя коррупционные схемы. Это - абсолютно искаженный подход. Отсюда факт - «черный» рынок оружия у нас намного больше, чем официальный. Поэтому и нужен закон. Партия «Слуга народа» подала в парламент соответствующий законопроект. Мы - соавторы документа. Этот законопроект решит все вопросы, по моему мнению, он практически идеальный. Он закроет дыру, которая существует в законодательном поле. Нужно поставить точку в этом вопросе, чтобы постепенно снизить диспропорцию зарегистрированного и незарегистрированного оружия. Иного пути не существует», - подчеркнул эксперт.

По его словам, законопроект должен пройти обсуждение в профильных комитетах, экспертизу, и только потом он попадет на рассмотрение в сессионный зал. «Надеюсь, что для его принятия хватит голосов, и президент потом его подпишет. Ведь абсолютно всем понятно, что с таким количеством оружия на руках нужно что-то делать. Есть мнение общества, что подтверждает поддержка петиции. Есть поддержка и со стороны парламентских фракций – не только «Слуги народа», а «Голоса» и «Батьквищины». Главное, чтобы не затянули процесс. Нужно действовать. Черный рынок оружия растет. Стволы активно покупают. Мы должны остановить процесс. И дальше будем бороться с нелегализованным оружием», - резюмировал Учайкин.

Он негативно оценивает различные инструкции МВД о добровольной сдаче нелегального оружия: «Любые заявления МВД, что они борются с ситуацией, - имитация. Когда речь идет о том, что они изъяли 2-3 тысячи единиц оружия, а его в обороте 4-5 миллиона единиц, то такие темпы не могут удовлетворять».

Почему же не работает добровольная сдача? «Украинец уникален. Если он за что-то заплатил хотя бы гривню, то никогда не отдаст. Месячники добровольной сдачи оружия всегда были манипуляцией МВД. Никто никогда не сдаст добровольно пистолет Макарова или автомат Калашникова. В условиях военных действий и высокого уровня преступности, который есть на сегодня, это – некий «клад». И это понятно. Сначала нужно защитить себя и свою семью, а потом уже разбираться с уголовным кодексом. Люди так поступают, осознавая, что лучше хорошо сидеть в суде, чем лежать в морге. Главное у человека – инстинкт самосохранения, и не урегулировать «оружейный» вопрос в законный способ – путь в никуда. Страны Балтии, Молдова – все они были в лагере СССР, но у них законы об оружии действуют с 1994 года. И в Молдове тогда был Приднестровский конфликт, но оружие легализовали. У нас же докатились до того, что превратили рынок наградного оружия в коммерческую процедуру», - сетует эксперт.

Петиция об оружии – лишь инструмент, благодаря которому общество демонстрирует власти, на что следует обратить особое внимание. И если президент делает отсылку к парламенту для разрешения вопроса, это тоже не проблема – в Верховной Раде уже есть законопроект, причем один из лучших в Европе. По словам Учайкина, в нем выписаны все процедуры, какие только могут возникнуть. Поэтому дело за малым: учитывая, что нынешний состав парламента не откладывает законопроекты «в долгий ящик», Верховная Рада должна проголосовать и законопроект об оружии. А президенту останется лишь его подписать.