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Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что «в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине».
ForUm

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