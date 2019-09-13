Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, сообщает пресс-служба Кабмина.



Он подчеркнул, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что «в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине».