Неизвестные люди с автоматами ворвались в квартиру, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева. Об этом она сообщила LIGA.net.

«Сегодня в 10:00 неизвестные люди в масках и с автоматами взломали ломом дверь по месту моей прописки на Большой Житомирской. Там никого нет, соседей они не пустили. Без хозяев, без адвокатов, неизвестно кто, по неизвестному делу», - рассказала Гонтарева.

Бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что у Гонтаревой сейчас проходят обыски в рамках уголовного дела о хищениях в армии.