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Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи при Свято-Алексеевском храме Одессы 12 сентября предоставил гуманитарную помощь нуждающимся одесситам, беженцам из восточных областей Украины, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Наиболее нуждающимся была оказана финансовая помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Ранее православная молодёжь Измаила провела акцию «Соберём ранец в школу». В Свято-Покровском кафедральном соборе Измаила был отслужен молебен на начало учебного года, после которого школьники из многодетных и малоимущих семей города получили рюкзаки и различные школьные принадлежности.
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