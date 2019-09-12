Элладская Церковь призвала не признавать ПЦУ вопреки позиции других Церквей.

Фото: vimaorthodoxias.gr

Как сообщает Центр информации УПЦ, 11 сентября 179 представителей духовенства, монахов и мирян Элладской Православной Церкви опубликовали открытое письмо по «украинскому вопросу» к Архиепископу Афинскому Иерониму и архиереям.

Текст письма опубликован на греческом православном ресурсе vimaorthodoxias.gr.

Открытое письмо подписано 179 представителями духовенства Элладской Православной Церкви, которые заявили о том, что им известно о давлении, которое испытывает Элладская Церковь в «украинском церковном вопросе».

Согласно тексту документа, Константинопольский патриархат имеет право предоставлять автокефалию любому народу только при соблюдении четких и строгих условий, изложенных в церковной традиции и в соответствии с каноническим порядком, а в случае с автокефалией новой украинской церковной структурой, ПЦУ, эти условия не были соблюдены.

Авторы открытого письма аргументируют свою позицию тем, что «автокефалию не попросила признанная всеми православными церквями, даже Вселенским патриархатом, Церковь Украины во главе с Митрополитом Онуфрием, 90 епископами, 12 тыс. приходами, 250 монастырями, 5 тыс. монахами и монахинями, и миллионами верующих. Каноническая церковь, имеющая на это полное право, не просила и не приняла автокефалию. Возможно ли, чтобы её принуждали насильно или наказывали за то, что она её не приняла?».

«В то время как все, даже Вселенский Патриархат, признают присутствие Митрополита Онуфрия и 90 епископов (нет никакого канонического акта об их эктронизации/смещения с престола, или отлучения, или запрещения в служении), рядом с канонически существующей, создается параллельная церковная структура».

Духовенство Элладской Церкви подчеркнуло, что Церковь Украины канонически принадлежит Московскому Патриархату, а не Вселенскому, а все до сих пор предоставленные автокефалии Константинополя были созданы в рамках его юрисдикции. Кроме того, в письме освещены вопросы касательно сомнительной законности священства новой церкви. ПЦУ создала уникальный антиканоничный прецедент в истории Церкви:15 из 50 ее епископов получили свой «сан» путем самохиротоний, ни одна Православная Церковь не признала предоставленную автокефалию.

Духовенство пишет: «Мы не можем понять, как без совместного решения всех Поместных Церквей, сборище отлученных, анафемствованных, саморукоположенных, раскольников без демонстрации покаяния одним актом было восстановлено, образовано в «объединительный собор» и одновременно получило «автокефалию», а канонические епископы, которые составляют канонический Синод, выражающие каноническую Церковь, полностью преданы презрению».

«Возможное признание автокефалии со стороны Элладской Церкви, без всеправославного решения, вовлечет и нашу Поместную Церковь в геополитические шахматы».