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Следователи теруправления Государственного бюро расследований разоблачили заместителя начальника одного из отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области на вымогательстве у защитника обвиняемого.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, полицейский, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, требовал от защитника обвиняемого 2000 долларов США.

За деньги он обещал не оспаривать заключение соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения им неправомерной выгоды эквивалентом 50 тыс. грн.

Решается вопрос о вручении задержанному сообщение о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
ForUm

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