11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных си, «Север»- 5 обстрелов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня – в районе Пищевика со станкового противотанкового гранатомета.