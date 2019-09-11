также в разделеОбщество
11 сентября. Картина дня 12
Чернобылю создадут новый позитивный образ 9
Чиновники «Укргаздобычи» обогащались на схемах с опасными отходами 10
СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов 11
В Кабмине сообщили, во сколько обошлись мероприятия ко Дню Независимости 10
Сущенко хочет продать свои рисунки из тюрьмы 39
Цемах стал подозреваемым по делу МН17 25
Фейгин продолжит оспаривать дело Сущенко в РФ 14
Сущенко намерен продолжить журналистскую деятельность 18
Главу Николаевского облавтодора задержали на взятке в $90 тысяч 16
Полиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаем 21
Сущенко считает, что его задержание в РФ готовили не меньше года 26
Освобожденным 7 сентября украинцам выплатят по 100 тысяч 19
Три заместителя Князева покидают свои должности 58
ВР увеличила штрафы за перегруженные фуры 49
СМИ: РФ собирается строить в Крыму десантные корабли 26
НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина 46
Президент Чехии обсудил с русинами «большую автономию» украинского Закарпатья 50

Вчера с территории оккупированного Крыма в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыл 35-летний боевик с позывным «Коршун».

Как сообщает Госпогранслужба, во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске.

Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе «русской православной армии», и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем «Коршун» разочаровался в идеях «русского мира» и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги