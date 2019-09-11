Вчера с территории оккупированного Крыма в контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыл 35-летний боевик с позывным «Коршун».

Как сообщает Госпогранслужба, во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске.

Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе «русской православной армии», и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем «Коршун» разочаровался в идеях «русского мира» и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.