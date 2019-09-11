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В Одессе сотрудники социального отдела Одесской епархии во главе с архиепископом Южненским Диодором посетили школу-интернат №7 для детей с церебральным параличом и последствиями полиомиелита.

Фото: Одесская епархия УПЦ

При финансовой поддержке епархиального социального отдела в школе проводился капитальный ремонт детских комнат, которые освятил владыка, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии

«На протяжении последних трёх лет духовную и финансовую поддержку школе оказывает братия Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.

Также на протяжении 2018/2019 учебного года воспитанников школы регулярно посещали сотрудники социального отдела совместно со студентами Одесской духовной семинарии», - сообщили в епархии.
ForUm

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