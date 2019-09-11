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Вопрос расширения переговоров в «нормандском формате» относительно ситуации на Донбассе возможен при условии, что нынешние стороны переговоров - Украина, Россия, Германия и Франция - не смогут достичь результатов. Об этом в интервью Голосу Америки заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний «нормандский формат», «нормандская четверка» не даст результатов – а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинской власти и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе. Вот уже 5 лет продолжается работа над Минскими договоренностями, 5 лет действует «нормандский формат». И если это может принести результаты – прекрасно. Если же результатов не будет – то я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания», - сказал Тейлор.

«Соединенные Штаты и Британия очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. (Советник президента США по национальной безопасности) Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность!» - отметил Тейлор.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату».

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине.
ForUm

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