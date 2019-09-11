Сенаторы Конгресса США Рон Джонсон и Крис Мерфи ожидают, что Конгресс примет решение о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи, если президент США Дональд Трамп будет блокировать ее, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.



«Если он решит не выделять эти деньги, я вполне уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их», – заявил Джонсона.

Отмечается, что Джонсон сделал свое замечание на конференции с Мерфи, посвященной их недавней поездке в Европу.

Парламентарии посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию. Сенаторы заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией. «Вне зависимости от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа», – заявил Джонсон.

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.