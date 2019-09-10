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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032).

За это решение проголосовали 287 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

«Реформа органов прокуратуры, которая состоялась с 2014 года с принятием нового закона о прокуратуре, не привела к тому, чтобы прокуратура стала более открытой к профессионалам, которые могут на основании своих профессиональных знаний, на основании своего опыта претендовать на занятие руководящих должностей в органах прокуратуры. Если даже специалист высочайшего уровня желает занимать должность в органах прокуратуры, он вынужден пройти с самых начал первоочередных должностей в органах прокуратуры», - сказал, представляя законопроект, народный депутат от «Слуги народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Кроме того, отметил он, в прокуратуре есть два органа, которые себя «дискредитировали и показали свою полную неспособность обеспечить нормальное функционирование, профессиональный подбор в органы прокуратуры».

По его словам, речь идет о Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) и Совете прокуроров. «Этим законопроектом предлагается отмена военной прокуратуры одновременно с предоставлением генеральному прокурору права создавать специализированные прокуратуры на уровне Офиса генерального прокурора, которым предлагается заменить Генеральную прокуратуру, на уровне региональных прокуроров прокуратуры и областных прокуратур», - сказал Вениславский.

Он добавил, что фактически предлагается изменить структуру органов прокуратуры и временно остановить деятельность КДКП и Совета прокуроров. «Для того чтобы своими приказами генеральный прокурор определял порядок отбора на эти должности, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности», - пояснил Вениславский и добавил, что законопроект должен обеспечить эффективную деятельность органов прокуратуры.
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