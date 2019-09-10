В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Как сообщает пресс-служба суда, истец считает, что, принимая обжалуемое постановление, Кабмин действовал за пределами своих полномочий.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в производстве суда уже находится дело по иску к КМУ с таким же требованием – признать противоправным вышеупомянутое постановление правительства. В этом деле судом уже было проведено 2 подготовительных заседания.

3 июня в Украине официально начала действовать новая редакция «Украинского правописания».