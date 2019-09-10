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Суд Европейского Союза во вторник отменил решение ЕС, которое позволяет российскому «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

«Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности», - решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что «противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа». В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

«Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL», - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.
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