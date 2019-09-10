Русская Православная Церковь считает важной демонстрацию положительного образа семьи в культуре, искусстве и рекламе.

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Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Как правило, мы видим пропаганду в СМИ, в интернете формулы счастья, которая не связана с семейными отношениями и полноценной многодетной семьёй. Модным представляется поиск приключений и удовольствий без какой-либо ответственности по принципу "бери от жизни все". Это не соответствует религиозному идеалу любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья», - сказал митрополит.

По мнению митрополита Илариона, очень важно показывать молодым людям «яркий, красивый, вдохновляющий образ полноценной и счастливой семьи».

Таких семей, как отметил он, немало среди верующих разных религий.