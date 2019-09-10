Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против против бывшего директора департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрея Юраша по факту фальсификации в деле против главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных споров при Ровненской епархии УПЦ, протоиерея Виктора Земляного.

Фото: glavcom.ua

Как сообщают «Вести», Юраш претендовал на должность координатора по направлению «Религия» в состав команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины, пока не было открыто уголовное производство за служебный подлог.

«По словам экспертов, вся каденция Юраша в Минкульте прошла под эгидой реализации двух целей. Первая — выстраивание модели системного и систематического давления на УПЦ. Вторая — всестороннее продвижение ПЦУ и ее интересов.

В итоге это вылилось в целую череду скандалов и конфликтов в церковной сфере, связанных с блокированием регистрации уставов УПЦ, лоббированием т. н. антицерковных законов, поддержкой процесса неправомерного переведения общин УПЦ в ПЦУ. Нарушения были настолько явны, что даже в период правления Порошенко за Минкультом признавали перегиб в соответствующих вопросах», - сообщает издание.

По информации «Вестей», поводом для возбуждения дела послужили «Религиоведческие выводы», выданные Андреем Юрашем еще в 2017 году, «в них фигурирует фамилия главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных споров при Ровненской епархии УПЦ, протоиерея Виктора Земляного».

На основании «выводов» Юраша два года назад открыли дело против священника - о подозрении по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их отношения к религии).

При этом у «Вестей» нет самого документа, они ссылаются на некий источник в правохронительных органах. Отмечая, что «скорее всего, в нем идет речь об интервью отца Виктора и его участии в фильмах режиссера Аркадия Мамонтова (РФ) «Гонения» и «Операция «Мазепа»».

Издание отмечает, что «именно этот документ лег в основу уголовного дела против самого Юраша, которое сейчас ведет Шевченковское УП Киева: в фабуле говорится о том, что «…должностное лицо Минкультуры Украины, умышленно, с целью предоставления органу досудебного расследования возможности искусственного создания доказательств обвинения, использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, нарушив свои непосредственные обязанности, действуя с целью создания негативного имиджа религиозной организации «Киевская митрополия УПЦ» путем дискредитации ее ведущих служителей, составил документ под названием «Религиоведческие выводы», чем навредил… Земляному В. А.»».

По данным «Вестей», подлог вскрылся весной 2019 года, когда в ГБР решили изучить вопрос правомочности уголовного преследования протоиерея Виктора Земляного.

«В итоге уголовное дело было открыто уже против прокурора и следователя, которые вели дело отца Земляного, и те вдруг заговорили. Во-первых, у них общая позиция: «Мы — исполнители, а команда пришла из Киева». Во-вторых, назвали фамилии Андрея Юраша и Виктора Кононенко, замглавы СБУ», - цитирует «Вести» некий источник в правоохранительных органах.