Жителю Северодонецка, который по телефону передавал террористам «ЛНР» разведывательную информацию, сообщено о подозрении, он взят под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 житель Северодонецка самостоятельно, а также через свое окружение, собирал информацию о силах и средствах правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины, а именно местах расположения, характере и количестве военной техники ВСУ, их перемещении, размещении военно-инженерных сооружений и прочее.

В дальнейшем молодой человек в телефонном режиме передавал указанные данные своему куратору – члену «диверсионно-разведывательного подразделения 2 АК «народной милиции «ЛНР», используя условные названия для различных видов боевой техники в целях конспирации передачи данной информации.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.