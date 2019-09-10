9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 4 обстрела.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
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