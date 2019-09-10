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Из США в Украину возвращается картина художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которую во времена Второй мировой войны похитили нацисты. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

«Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Прокуратурой Округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая во времена Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США», - говорится в сообщении.

Картина 30 лет находилась в доме семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, но они доброжелательно отнеслись к возвращению достопримечательности на ее родину.

В Вашингтоне проходила церемония официальной передачи картины, в которой принимали участие посол Украины в США Валерий Чалый, руководитель офиса ФБР в Вашингтоне Тим Данхэм, прокурор США по Округу Колумбия Джесси Лью, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, а также дочь супруги бывших владельцев картины Дженни Тингл.

Отмечается, что возвращение этой картины является первым важным шагом к тесному сотрудничеству Украины и США в возвращении достопримечательностей культурного наследия, которые были незаконно вывезены за границу. 

Во время Второй мировой войны из Украины Третьим Рейхом было вывезено сотни тысяч предметов искусства: картины, книги, скульптуры и другое. Некоторые из них вывезли в города западных стран, и они находятся там до сих пор.
ForUm

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