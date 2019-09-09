Негласный статус «смотрящего» полковник полиции Владимир Бондаренко «заслужил» благодаря целой череде скандалов и покровительству на уровне Министерства внутренних дел.

Относительно небольшой городок Мелитополь, именуемый «воротами в Крым» и столицей черешни славен не только этим. Легендарный аферист Остап Бендер считал его одним из трех культурных очагов, наряду с Киевом и Жмеринкой. Увы, но Мелитополь отличается от других городов не только этим, он еще и криминальная столица Украины. Эти «лавры» провинциальный городок удерживает уже долгое время – столько же лет в местном отделе милиции, а затем и полиции, руководящие должности занимал и продолжает занимать полковник Владимир Бондаренко, сейчас заправляющий данным правоохранительным ведомством.

За годы службы в Запорожской области офицер Бондаренко не только стал официальным миллионером, но и обзавелся связями в криминальном мире. Так, группу грабителей, терроризирующих местных бизнесменов, Бондаренко не только не стал задерживать, он еще и приказал своим подшефным вернуть бандитам средство для преступлений – автомобиль гангстеров, буквально случайно оказавшийся в руках ничего не подозревающих патрульных. Таким же образом под контролем Бондаренко в регионе процветает изготовление и распространение наркотических веществ – информация о «смотрящем» за наркотрафиком полицейским уже попадала во всеукраинские СМИ.

Подмяв под себя все пункты приема металлов, подпольные наливайки и игровые клубы, Владимир Бондаренко единолично собирает с них дань. Это касается нелегальных точек не только Мелитополя, но и подконтрольных ему районов – практически всего Азовского побережья, от Кирилловки до Приазовья. «Серый кардинал» в погонах угрозами и связями с криминальным миром держит в страхе в общей сложности четыре района области, на территории которых проживает почти полмиллиона человек.

Несмотря на постоянные скандалы, связанные с задержанием подчиненных полковника за коррупционные деяния, все они продолжают работу под крылом Бондаренко. Только с начала текущего года пятерых офицеров Мелитопольского отдела полиции задержали за вымогательство и взяточничество. Сам же начальник отдела продолжает не только занимать свое кресло, он еще и заявляет, что, благодаря серьезному покровительству в Министерстве внутренних дел, он нацелен стать начальником Управления Нацполиции в Запорожской области, вместо уволенного генерала Комиссарова.

Не боясь огласки, Владимир Бондаренко открыто заявил мелитопольскому журналисту Денису Савенкову, что, если бы он хотел, давно бы «подарил ему пулю»:

Пока запорожские СМИ продолжают возмущаться безнаказанностью пригретого кем-то полковника, в МВД продолжают упрямо не замечать происходящего в Мелитополе. И зря – не ровен час, этого городок захлестнет буря гражданского неповиновения, и беспредел местного шерифа аукнется всей полицейской системе.

izdato.net