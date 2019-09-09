Фармакологические компании зачастую «заинтересовывают» врачей выписывать пациентам препараты именно их производства. Это не частная инициатива, а отлаженная годами система, действующая по всей территории Украины. Об этом в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов.

«Подкуп в виде премий, туристических поездок или развлекательных поездок под видом «семинаров» — в ход идет все. Добро пожаловать в реальность, если кто был не в курсе. Да, фармацевтические компании платят врачам за продвижение своих препаратов, тут натуральный сетевой маркетинг», — пишет блогер, комментируя пост журналистки Сони Комадинской, которая лично столкнулась с таким «продвижением» препаратов «Саргин» и «Вазопро» в отделении одной из больниц.

По ее словам, эти два препарата выписывают всем без исключения пациентам и просят покупать их именно в аптеке при больнице. Производитель обоих препаратов — АО «Фармак». Пустые упаковки из-под лекарств врачи якобы возвращают предприятию, взамен получая денежное вознаграждение. В качестве бонуса для завотделения — бесплатная путевка в Турцию. В итоге из-за этой схемы пациенты покупают «Саргин» и «Вазопро» в половину дороже реальной стоимости.

В ответ на эту информацию представители «Фармак» пообещали провести служебное расследование. Однако, по мнению Кирилла Сазонова, это лишь один из многих случаев. «Я не осуждаю врачей — они хотят заработать. Я не осуждаю фармацевтов — им нужно продавать, а конкуренция на рынке жесткая. Но в результате цены на некоторые препараты в Украине становятся в несколько раз дороже, чем в соседних европейских странах. А это уже плохо», — пишет блогер.

С его точки зрения выходом, из ситуации может послужить запрет врачам выписывать конкретное лекарство, а лишь указывать в рецепте действующее вещество. Так пациент сможет самостоятельно выбрать и аптеку, и производителя, и стоимость.