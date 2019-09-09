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Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Дня победы, которые пройдут в Москве в мае следующего года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в начале переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Интерфакс.

«Запланирован целый ряд событий... 75-летний юбилей окончания Второй мировой войны, по случаю которого Макрон приедет в Москву», - заявил Ле Дриан.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года. Среди них он назвал глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет на День победы в Россию в 2020 году. Он добавил, что его пригласил президент России Владимир Путин, а празднование этой даты важно для Франции.
ForUm

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