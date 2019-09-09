Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила супруга Захтея Оксана, передает Крым.Реалии.

По ее словам, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

«О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен», – рассказала она.

Оксана Захтей подчеркнула, что и супруг, и она сама счастливы за возвратившихся в Украину узников. «Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными», – добавила она.

Как известно, 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных были украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.

В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).