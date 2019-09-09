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В Одессе, 7 сентября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием служения.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сестры милосердия также поздравили владыку Агафангела с днем рождения и подарили ему Владимирскую икону Пресвятой Богородицы.

Владыка Агафангел поблагодарил сестер за их труды, пожелал духовной крепости в миссионерских послушаниях. В честь 5-летия служения митрополит подарил духовнику сестричества протоиерею Иоанну Гориа икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского, привезенную с острова Корфу (Греция). Каждой сестре владыка подарил именные четки, а также небольшие образы Божией Матери и сосуды с освященным елеем с острова Корфу, где накануне владыка Агафангел молился и совершал богослужение во время своей паломнической поездки.

Как сообщал Центр информации УПЦ, за годы миссионерского служения в городских лечебных учреждениях, на социальных объектах и в общественном транспорте, сестры раздали 200 тысяч нательных крестов и икон, 80 тысяч книг духовного содержания. Также 5 тысяч человек приняли Причастие на больничных койках. Для многих это было первое Причастие в жизни.
ForUm

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