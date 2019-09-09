За минувшие сутки, 8 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Гранитного - из стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета;
около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирование.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время