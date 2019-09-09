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За минувшие сутки, 8 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Гранитного - из стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета;

около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирование.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
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