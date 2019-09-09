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В аннексированном Россией Крыму произошел шторм, в результате которого погибли до 6 человек. Об этом сообщило оккупационное российское управление МЧС в Крыму, передает Крым. Реалии.

«В Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма. В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен», - сообщили российские спасатели.

Ранее они предупреждали местное население о том, что в Крыму на 8-9 сентября будет сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
ForUm

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