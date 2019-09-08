Руководство коммунального объединения «Киевзеленстрой» присвоило государственные средства при проведении работ по благоустройству столичного парка, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройству парка «Партизанская Слава» в Дарницком районе столицы.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен, что подтверждается заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальных вложений коммунального объединения «Киевзеленстрой» и представителю коммерческой структуры.