также в разделеСтолица
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в столичном троллейбусе 21
С октября в столичном транспорте не будет кондукторов 31
Уровень загрязнения воздуха в Киеве теперь можно узнать онлайн 26
В киевском троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, ранены 2 человека 50
Завтра могут закрыть некоторые станции киевского метро 21
В КГГА объяснили, почему Позняки затянуло дымом 26
Депутату Киевсовета объявили подозрение в подделке диплома 61
В Киеве открыли новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников 26
В Киеве подрались сторонник и противник телеканала NewsOne 50
В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой 69
В Киеве проверят все точки по продаже шаурмы 28
Главы фракций Киевсовета призвали Зеленского назначить Кличко главой КГГА 37
Гончарук о решении по Кличко: Я бы уволил не его 68
В Киеве задержали парней, которые покрасили «Самсона» в розовый 48
Кличко назвал незаконным свое увольнение с поста главы КГГА 1210
Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА 83
Индекс качества жизни: Киев – в списке пяти городов с наибольшим развитием 35
Кличко о внедрении е-билета: Нужен план Б 35

Руководство коммунального объединения «Киевзеленстрой» присвоило государственные средства при проведении работ по благоустройству столичного парка, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройству парка «Партизанская Слава» в Дарницком районе столицы.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен, что подтверждается заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальных вложений коммунального объединения «Киевзеленстрой» и представителю коммерческой структуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
13
Теги