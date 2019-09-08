За минувшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.
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