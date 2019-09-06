По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, за месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте).