также в разделеЭкономика
Строительство в Украине подорожало на 9% 13
Украинцы тратят половину заработка на еду 30
НБУ ожидает приезда миссии МВФ на следующей неделе 16
ЕС разрешил экспорт овощей и фруктов из Украины 113
АМКУ решил принудительно разделить Ostchem Фирташа 29
НБУ снизил учетную ставку с 17% до 16,5% 25
Ценные бумаги Украины подорожали до рекордного уровня 30
С начала года заробитчане перевели в Украину $4,2 миллиарда 15
Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил более 31 миллиарда 20
Украина рассчиталась с МВФ по программе 2014 года 25
ЕС приостановил импорт яблок, груш и томатов из Украины 128
Офис крупных налогоплательщиков предъявил «ArcelorMittal» претензии на 9 млрд 59
Украина за день погасила $1 миллиард долгов 45
Украина увеличила импорт газа на 40% 40
Маркарова заявляет, что Украина готова к погашению долгов 42
Торговым представителем Украины станет Качка 21
С начала года гривня выросла к доллару на 9% 25
Гончарук: Старт земельной реформы запланирован на лето 2020 года 81

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, за месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги