В ГП «Мариупольский морской торговый порт» заявили, что купили дорогой внедорожник, потому что руководству необходимо часто ездить в срочные командировки по плохим загородным дорогам. Об этом пишет ЦТС.

«В конце августа на украинских медиа-ресурсах появилась информация о покупке Мариупольским портом двух автомобилей. Относительно информации в статье «Портовики купили внедорожник Land Cruiser Prado за 1,4 миллиона», приведенной на сайте Наші Гроші 29 августа 2019 года, сообщаем следующее. Закупка автотранспортного средства с определенными техническими и качественными характеристиками обоснована имеющимися потребностями заказчика с учетом выполнения служебных задач, срочных командировок на дальние расстояния, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на загородных дорогах, умеренными эксплуатационными расходами, надежностью и высоким уровнем безопасности», - рассказали в ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Там отметили, что провели тендер без нарушений и 21 августа заключили договор с победителем конкурса - ООО «Восток Автомир» (г.Запорожье) на сумму 1 388 333,00 грн без НДС на условиях доставки товара на склад покупателя с отсрочкой платежа на 30 банковских дней, а также с учетом дополнительного оборудования.

На госпредприятии говорят, что более дешевый автомобиль Land Cruiser Prado, о котором упоминалось в статье, не отвечал техническим характеристикам и предлагался в иной комплектации.

«Что касается стоимости авто Land Cruiser Prado за 1,25 млн грн, указанной на сайте Наші Гроші, то этот автомобиль не отвечает основным техническим характеристикам и комплектации указанных в технической спецификации заказчика, а именно отсутствуют задний межколесный дифференциал повышенного трения, BSM (система мониторинга слепых зон), RCTA (система предупреждения о поперечном движении сзади)», - говорят в ГП «Мариупольский морской торговый порт».

На госпредприятии настаивают на том, что покупка автомобиля проводилась в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» и по рыночной стоимости без завышения цены.