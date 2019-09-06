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5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов, «Север» - 5.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия и Водяного – из минометов калибра 82 мм.
ForUm

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