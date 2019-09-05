Европейская комиссия (ЕК) включила Украину в список стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЕК, сообщает LIGA.net.

Как отметила экс-глава Минагрополитики Ольга Трофимцева, для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и пр., украинский производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Кроме того, по словам Трофимцевой, Госпродпотребслужба направила в Еврокомиссию запрос о признании Украины свободной от вредных организмов страной. Ответ ЕК ожидается в ближайшее время.

Трофимцева отметила, что Минагрополитики не раз предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.

Как ранее сообщал ForUm, с 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказались от закупок яблок и груш из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523,