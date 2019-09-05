Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал в среду «неприемлемой» ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками, сообщает Радио Свобода.

На выступлении в турецком городе Сивас перед сторонниками правящей партии Эрдоган посетовал, что государства, которые уже имеют ядерное оружие, оказывают активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий.

Упомянув ракеты с ядерными боеголовками, президент Турции сказал, что такая ситуация «неприемлема» для него, однако не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1980 году, а также подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.

Эрдоган упомянул Израиль, до которого, по его словам, никто «не может дотронуться», потому что он обладает ядерным оружием. Израиль никогда не подтверждал или отвергал наличие у него ядерного оружия, но по мнению многих наблюдателей Израиль располагает значительным ядерным арсеналом.