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Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на «НФ Трейдинг Украина» штраф в размере 107 млн ​​грн. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, сообщает LIGA.net.

Разделение активов должно состояться в течение девяти месяцев с даты получения этого решения.

Комитет установил, что группа Фирташа в составе заводов-производителей «Азот», «Ривнеазот», Северодонецкое объединение «Азот» и оптовой торговой компании «НФ Трейдинг Украина» злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Среди нарушений, которые установил АМКУ:

- систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к завышению стоимости удобрений;

- сознательная остановка заводов по производству минудобрений во время полевых работ в 2017 году, что привело к дефициту на рынке и недопоставке товара аграриям, которые сделали предоплату;

По мнению АМКУ, если бы три основных украинских завода-производителя минудобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект, такие злоупотребления были бы невозможны.

На «НФ Трейдинг Украина», которая реализовывала продукцию Ostchem, наложен максимально возможный штраф - 107 млн ​​грн.
ForUm

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