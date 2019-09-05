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Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии в связи с заявлением представителя венгерского правительства Тристана Азбея о «гражданской войне» в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Отмечается, что 3 сентября в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Венгрии в Украине госпожа Кристина Марфе. «Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с заявлением государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа, который использовал недопустимую риторику, в частности относительно «кризиса войны» в нашем государстве», – подчеркнули в МИД.

«Было отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной». Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами - именно вооруженная российская агрессия против Украины.
ForUm

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