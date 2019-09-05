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Организация объединенных наций обнародовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерриша о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Его представят на запланированной на сентябрь 74-й сессии ООН. Текст доклада опубликован на сайте организации, сообщает Радио Свобода.

В докладе отражены ключевые аспекты нарушения гражданских и политических прав жителей Крыма. В частности, речь идет о нарушении свободы мысли, совести, убеждений и религии, а также свободе мирных собраний.

Как пример в докладе упоминается случай «привлечения к административной ответственности 80 мусульман, которые провели одиночные пикеты против возбуждения уголовных дел в отношении других последователей ислама, предположительно сторонников несанкционированных религиозных объединений».

Кроме того, в докладе отражены нарушения в сфере экономических, социальных и культурных прав. Также говорится о принудительном призыве на военную службу в российскую армию, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны России.
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