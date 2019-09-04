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За август 2019 года президент Украины Владимир Зеленский получил заработную плату в размере 22 тысяч 540 гривен.

Соответствующая информация, со ссылкой на данные Государственного управления делами, появилась в Telegram-канале Ze News Ukraine, сообщает УНИАН.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в августе получил 39 тысяч 874 гривны;

генеральный прокурор Руслан Рябошапка – 37 тысяч 644 гривни;

премьер-министр Алексей Гончарук – 32 тысячи 399 гривен;

заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк - 31 тысячу 724 гривни;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко - 26 тысяч 407 гривен;

первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - 25 тысяч 716 гривен.
ForUm

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