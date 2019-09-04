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Еврокомиссия во время заседания в среду назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Отметим, Брок будет консультировать президента по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту председателя комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством и определению приоритетов и предпочтений новой администрации с ЕС», - говорится в сообщении.

Ранее Брок был заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (1994–1999 годы), главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС (1999–2007 годы).

 
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