Столица Украины Киев попала в список пяти городов с наибольшим прогрессом за последние пять лет в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index). Рейтинг подготовил британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.

Украинская столица за последние пять лет набрала 5,2 пункта и теперь имеет 56,6% из 100, сообщает Радио Свобода.

Несмотря на прогресс, Киев пока занимает 117 место из 140. Авторы индекса отмечают, что большое влияние на рейтинг города продолжают иметь вопросы безопасности, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Среди других городов с наибольшим прогрессом – столица России Москва (68 место), столица Сербии Белград (77), столица Вьетнама Ханой (107) и город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Наибольший регресс имеют Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).

Возглавили рейтинг Вена (Австрия), Мельбурн (Австралия), Сидней (Австралия), Осака (Япония) и Калгари (Канада).

Рейтинг городов определяли на основе более 30 факторов в пяти категориях: «стабильность», «здравоохранение», «культура и окружающая среда», «образование» и «инфраструктура».