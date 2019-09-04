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София осудила организованную посольством России в Болгарии выставку к 75-летию «освобождения» Восточной Европы от нацизма, и призвала российскую дипломатическую миссию «не поддерживать сомнительный с исторической точки зрения тезис», что прибытие советских войск в Болгарию было «освобождением». Об этом сообщает Радио Свобода.

Выставку подготовило Российское историческое общество в Болгарии. Ее открытие запланировано на 9 сентября – день вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году, который до 1989 года был национальным праздником страны.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел Болгарии сказано, что несмотря на вклад СССР в разгром нацизма в Европе, «не следует закрывать глаза на то, что штыки советской армии принесли народам в Центральной и Восточной Европе полвека репрессий, подавления гражданской совести, тупиковый экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в европейских государствах».  

Посольство России в Болгарии в ответ разместило на своей странице в Facebook ответ: «Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма направлена ​​исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских архивов. Многие из документов были ранее неизвестные или недавно рассекреченные и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы... Мы несколько смущены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией».

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом», - добавили в посольстве.

Россия является основным поставщиком энергии Болгарии.

Сторонники бывшей коммунистической партии, второй по величине политической фракции в Болгарии, ежегодно отмечают 9 сентября и возлагают цветы к памятнику советской армии в центре Софии.
ForUm

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