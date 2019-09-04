В Ясиноватой Донецкой области сгорел дом так называемого «главы МВД ДНР» Алексея Дикого.



Об этом сообщается на странице благотворительного фонда «Вернись живым» в Facebook. Волонтеры опубликовали видео, на котором видно горящий коттедж. Это произошло еще до объявления перемирия на Донбассе.

«Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом «главы «МВД» так называемой «ДНР» Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт», – говорится в сообщении.