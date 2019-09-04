Во вторник, 3 сентября, работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской были завершены, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Так, в сопровождении представителя СЦКК к месту разбора фортификационного сооружения доставлены кран, грузовик, автопогрузчик, аварийно-спасательный автомобиль ГосЧС.

Здесь работали 11 человек инженерной группы ГосЧС. Шесть работников автодорожной службы убирали песок и мусор с проезжей части дороги.

Также прибыл представитель от ООО «Укртрансмост».

«Четыре пиротехнических подразделения ГосЧС проводили работу по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от взлома моста работы были остановлены тем, что из СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. «ЛНР», - говорится в сообщении.

В 9:30 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Представители СММ ОБСЕ имели при себе состсавленный накануне и переданный в ОБСЕ план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать.

Переговоры продолжались примерно до 12:00.

«Сторона «ЛНР» выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных нашей стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста», - сообщили в ОГА.

«Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что наша сторона готова проводить работы по уборке территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта. Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны «ЛНР», наша сторона работы под мостом во вторник не проводила», - говорится в сообщении.

Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны «ЛНР» на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа «кунг», где нанесены буквы «СЦКК». Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что «ЛНР» демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, рано.