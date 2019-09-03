Госкино представило постер фильма о Голодоморе «Цена правды».

Исторический триллер польского режиссера Агнешки Холланд выйдет в широкий украинский прокат 28 ноября.

Картина рассказывает историю молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине.

Мировая премьера картины состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Права на показ картины уже приобрели Северная Америка, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, скандинавские страны, Япония, Испания, Португалия, Греция, Средний Восток, страны бывшей Югославии, Болгария и Индия.

Вскоре состоится всеукраинская премьера трейлера фильма.