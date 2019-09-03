Решение Константинополя исключить из его рядов главу Русского экзархата в Европе побудило последний ускорить принятие решения по вопросу о воссоединении с Московским патриархатом.

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Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в опубликованном сегодня коммюнике.

В документе отмечается, что архиепископ Иоанн не просил у Константинополя отпускную грамоту и что данное решение Фанара не повлияет на планы провести 7 сентября общее собрание экзархата, где будет принято решение о каноническом статусе этой церковной структуры.

Вместе с тем решение Синода в Стамбуле привело к изменению повестки форума, сказано в коммюнике. Изначально предполагалось, что участники собрания рассмотрят две альтернативы - вариант пребывания в составе Константинопольской Церкви и присоединение к Московскому патриархату.

Однако, как отмечено в коммюнике, «первый вариант, касающийся изучения новой церковной структуры для архиепископии в составе Константинопольского патриархата, устарел».

Таким образом, генеральной ассамблее от 7 сентября останется принимать решение непосредственно о «проекте присоединения к Московскому патриархату», который разрабатывался в течение шести месяцев совместной комиссией.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске Русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего, одним из которых было воссоединение с РПЦ.

Три недели назад Московский патриархат официально предложил Русскому экзархату в Европе войти в состав РПЦ, сохранив свой устав и традиции.